Главного тренера футбольного клуба "Ростов" Карпина оштрафовали за выход на поле

Тренер оштрафован на 30 тыс рублей, клуб - на 20 тыс.

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на 30 тыс. рублей за выход на поле. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Выход из технической зоны с выходом на поле главного тренера Карпина. Карпин оштрафован на 30 тыс. рублей, футбольный клуб "Ростов" оштрафован на 20 тыс. рублей, потому что был выход на поле", - сказал Григорьянц.

16 сентября "Ростов" на выезде сыграл вничью с калининградской "Балтикой" со счетом 2:2. В первом тайме Карпин заметил, что в игре оказался второй мяч, вышел на поле и выбил его, после чего сразу вернулся в техническую зону.

"Ростов" после восьми туров занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. Следующим соперником команды станет московский ЦСКА, встреча пройдет 24 сентября на "Ростов-Арене".