Матыцин заявил, что в России выстроена эффективная система борьбы с допингом

Необходимо вырабатывать критерии и политику, результатом которой станет чистый спорт, подчеркнул министр

СУЗДАЛЬ /Владимирская область/, 21 сентября. /ТАСС/. В России выстроена достаточно эффективная система борьбы с допингом, что подтверждают различные комиссии и представители ЮНЕСКО. Об этом на Всероссийском форуме чистого спорта рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Эта тема (чистого спорта - прим. ТАСС) очень важная не только для нашей страны, но и при формировании культуры нашего молодого поколения, взрослых людей. Несмотря на то что нас хотят разделить, для государства важно взаимодействие со всеми организациями по созданию и укреплению развития системы антидопинга в РФ. Если нас обвиняли, что у нас существует система допинга, чего у нас никогда не было, могу сказать - у нас очень эффективная система борьбы, это абсолютно точно есть, и это подтвердили многочисленные комиссии, представители ЮНЕСКО", - сказал Матыцин.

"Самое главное - не надо смотреть на самые высокие международные инстанции. Мы сами для себя должны вырабатывать критерии и политику, результатом которой должен быть чистый спорт", - добавил министр спорта.

По словам Матыцина, важно формирование культуры неприятия допинга, а не только административное воздействие. "Я с уверенностью могу сказать - благодаря нашим совместным усилиям абсолютно точно существует одна из самых проактивных моделей и систем борьбы с допингом, профилактики допинга. Это не только меры административного воздействия, хотя благодаря изменениям законодательства мы видим очень большие сдвиги в этой сфере. Но я не сторонник только административных мер надзора, важно формирование культуры", - подчеркнул он.

С 21 по 22 сентября в Суздале проходит Всероссийский форум чистого спорта, организатором которого является Российское антидопинговое агентство при поддержке Олимпийского комитета России. Главная миссия форума - популяризация идей чистого спорта. Форум станет крупной платформой для взаимодействия между экспертами в области борьбы с допингом, представителями спортивной отрасли и специалистами в сфере здравоохранения.