Матыцин уверен, что антидопинговая система в России показывает хорошую динамику

Министр спорта подчеркнул, что в России пока нет нулевой терпимости к допингу

СУЗДАЛЬ /Владимирская область/, 21 сентября. /ТАСС/. Антидопинговая система в России показывает хорошую динамику на основании объема тестов, проводимых российскими специалистами. Об этом на Всероссийском форуме чистого спорта заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Если сравнивать результаты тестов и объем, который проводится в РФ нашими специалистами, то здесь точно статистика будет говорить о хорошей динамике очищения. Отдельные случаи есть, нечего скрывать, это вопрос взаимодействия с федерациями, с региональным центрами подготовки, тренерским составом. Пока мы не можем сказать, что у нас нулевая терпимость, но есть перспективы для развития", - сказал Матыцин.

"Мы несем ответственность перед будущим российского спорта. В ближайшее время, я надеюсь, мы будем восстановлены, наши спортсмены будут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном, но нельзя ориентироваться на международные стандарты. Мы должны переоценить наши ресурсы, создавать новые форматы. Укрепляя региональный компонент, мы можем гарантировать, что создаем фундамент на многие годы вперед", - добавил министр.