21 сентября, 10:53
Футбол в России

Алаев надеется, что клубы РПЛ в следующем году не будут играть в Кубке России днем

Матчи группового этапа "пути РПЛ" приходится проводить в дневное время в дни игр группового этапа европейских клубных турниров

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев надеется, что клубы лиги не будут проводить матчи Фонбет - Кубка России днем в следующем году. Об этом Алаев рассказал ТАСС.

"Мы обсуждали с клубами РПЛ инициативу о переносе игр Кубка России, - сказал Алаев. - Было коллективное письмо, со мной согласовывали, потом совещание проводил Российский футбольный союз. Все высказались, но пока возможности поменять нет. Надеюсь, что в следующем году мы не будем играть днем".

Матчи группового этапа "пути РПЛ" приходится проводить в дневное время в дни игр группового этапа европейских клубных турниров. 12 сентября генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил "Спорт-Экспрессу", что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил организации проводить матчи "пути РПЛ" в дни еврокубков, однако игры должны заканчиваться не менее чем за 15 минут до начала встреч в Европе.

Также Алаев рассказал о проведении следующего общего собрания клубов РПЛ. "Общее собрание клубов РПЛ пройдет до конца октября. Пока повестки нет, формируем". 

Теги:
Российский футбол
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