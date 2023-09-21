ОКР потратил свыше 120 млн рублей на подготовку специалистов в области борьбы с допингом

Олимпийский комитет России профинансировал деятельность более 80 специалистов, подчеркнул глава организации

СУЗДАЛЬ /Владимирская область/, 21 сентября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) потратил свыше 120 млн рублей на финансирование специалистов в области борьбы с допингом с января 2021 года по август 2023 года. Об этом на Всероссийском форуме чистого спорта заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"В этом году ОКР представлен в качестве соорганизатора форума, так как это направление является одним из самых важных в деятельности комитета. Тот негативный опыт, что мы накопили в предыдущие годы, помогает нам избежать сложностей, которые мы имели накануне Олимпиад в Токио и Пекине, нами была проделана впечатляющая работа, помимо усилий государства и общественных организаций, хотел бы отметить вклад независимой антидопинговой комиссии под руководством Виталия Смирнова", - сказал Поздняков.

"Самое важное - мы разработали и реализуем свою собственную программу подготовки и реализации антидопинговых координаторов в РФ, программа была рассчитана на три года, и она подходит к завершению. За период после запуска профинансировали деятельность более 80 специалистов в области борьбы с допингом, с января 2021-го по август 2023 года потрачено свыше 120 млн рублей на оплату труда этих специалистов. Мы оплачиваем не только их работу, но и подготовку через курсы повышения квалификации, обучение прошли не менее 150 человек. За прошедшие годы программа подтвердила свою востребованность и значимость", - добавил глава ОКР.