Алаев посетит заседание комитета по безопасности УЕФА 3 ноября

Мероприятие пройдет в Швейцарии

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев 3 ноября посетит заседание комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которое пройдет в швейцарском Сьоне. Об этом Алаев рассказал ТАСС.

1 августа стало известно, что места в административных органах УЕФА на период с 2023 по 2027 год заняли 15 представителей России. Алаев был назначен заместителем председателя комитета по делам безопасности на стадионах.

"Я посещу заседание комитета по безопасности УЕФА, оно состоится 3 ноября. Заседание пройдет в Швейцарии, в Сьоне", - сказал Алаев.

Также глава РПЛ сообщил, что пропустил предыдущую конференцию комитета по безопасности из-за отсутствия визы. "В сентябре в Риме была конференция. Не смог попасть из-за визы. Сложно сейчас, их выдают на время поездки", - отметил Алаев.

Алаеву 43 года, он являлся председателем комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу с 2017 по 2023 год. С 2019 по 2022 год Алаев занимал пост генерального секретаря Российского футбольного союза, с февраля 2021 года по июль 2022-го был президентом Футбольной национальной лиги. С 2022 года он является президентом РПЛ.