Рожков: МПК признает, что лучшую антидопинговую работу проводит ПКР

Из-за санкций российские спортсмены пропустили Паралимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, на Играх 2018 года в Пхёнчхане и 2021 года в Токио они выступали в нейтральном статусе

СУЗДАЛЬ /Владимирская область/, 21 сентября. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) признал антидопинговую работу Паралимпийского комитета России (ПКР) лучшей в мире. Об этом на Всероссийском форуме чистого спорта рассказал президент ПКР Павел Рожков.

"В 2016 году ПКР был подвергнут санкциям с обвинением в том, что мы участвуем в государственной допинговой программе. Прошло семь лет, до сих пор конкретных обвинений мы так и не получили. Тем не менее паралимпийцы были подвергнуты самым жесточайшим санкциям", - сказал Рожков.

"Мы не выполнили тогда два критерия - полное восстановление РУСАДА (Российского антидопингового агентства - прим. ТАСС), а руководители страны не признали наличия допинговой программы. В марте 2023 года МПК проинформировал нас, что они признают срок завершения действия пересмотренных восстановительных критериев. Сегодня МПК признает, что лучшая антидопинговая работа, как ни странно, у ПКР", - подчеркнул глава Паралимпийского комитета России.

Из-за санкций МПК российские спортсмены пропустили Паралимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, на Играх 2018 года в Пхёнчхане и 2021 года в Токио они выступали в нейтральном статусе. Россияне в том же статусе были допущены до зимних Игр 2022 года в Пекине, но после начала событий на Украине в феврале 2022 года последовал запрет на участие в соревнованиях.