В Минспорте сообщили о выполнении дорожной карты по восстановлению РУСАДА

Российская система борьбы с допингом признана одной из самых лучших в мире, подчеркнул Олег Матыцин

СУЗДАЛЬ /Владимирская область/, 21 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выполнило дорожную карту по восстановлению статуса соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Наша система борьбы с допингом признана одной из самых лучших в мире, мы полностью выполнили всю дорожную карту по восстановлению РУСАДА. Хочу поблагодарить РУСАДА за конструктивную работу. Мы видим, что результаты сегодня очень позитивные - уровень образования и информированности всех участников спортивного движения в РФ вырос - среди тренерского и преподавательского состава и среди спортсменов. Самое главное - формирование культуры нетерпимости к допингу", - заявил Матыцин.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных Laboratory Information Management System (LIMS) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

Согласно решению CAS российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Срок санкций уже истек, однако для восстановления РУСАДА еще не выполнило всех требований. В частности, WADA требует, чтобы Всемирный антидопинговый кодекс был интегрирован в российское законодательство. Исполнительный комитет WADA обсудит процесс восстановления статуса соответствия РУСАДА кодексу организации 22 сентября.