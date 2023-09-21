РФС планирует до конца года провести два матча с участием легенд

В 2023 году Российский футбольный союз провел три матча легенд.

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) планирует провести два матча с участием легенд российского футбола в 2023 году, это игры бывших футболистов "Локомотива" и ЦСКА, а также встреча сборной России и "Крыльев Советов". Об этом ТАСС рассказал руководитель департамента мероприятий РФС Кирилл Терешин.

"Мы обсуждаем с "Локомотивом" проведение на "РЖД-Арене" реконструкции золотого матча с ЦСКА 18-19 ноября, - сказал Терешин. - В окно ФИФА (Международной федерации футбола - прим. ТАСС) в октябре во время паузы на матчи сборных планируем проведение матча с участием легенд сборной России и "Крыльев Советов". Обсуждаем это с руководством "Крыльев Советов" и правительством Самарской области".

В 2023 году РФС провел три матча легенд. 1 мая бывшие футболисты "Спартака" победили команду из легенд волгоградского "Ротора" и московского "Динамо" со счетом 2:0. 15 июня бывшие футболисты сборной России сыграли вничью с "Зенитом" со счетом 1:1. 9 сентября команда бывших футболистов "Спартака" со счетом 2:1 обыграла сборную мира в матче, который был посвящен памяти шестикратного чемпиона России в составе красно-белых Ильи Цымбаларя.