Яременко: большинство европейских федераций волейбола спокойно относятся к россиянам

Санкции не накладывают отпечаток на взаимные отношения, подчеркнул генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола

ТАСС, 21 сентября. Представители большинства европейских волейбольных федераций спокойно общались с делегатами Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) во время конгресса Европейской конфедерации волейбола (CEV). Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

"Вопрос допуска российских спортсменов может быть решен только международной федерацией, в связи с этим вопрос возвращения наших атлетов на конгрессе не ставился. Были проведены какие-то переговоры, чтобы прощупать позиции наших коллег. Там было разделение федераций на три категории: сугубо враждебные, те, которые занимают выжидательную позицию, и большинство, которое по-спортивному относится к своим коллегам. Они понимают, что санкции наложены сверху, это не накладывает отпечаток на взаимные отношения: они не боятся с нами здороваться, разговаривать, улыбаться, шутить и так далее", - сказал Яременко.

1 марта 2022 года Международная федерация волейбола и CEV отстранили от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии. Россия также потеряла право на проведение мужского чемпионата мира, который должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах страны.