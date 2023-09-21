В "Спартаке" рассказали, что футболист Тавареш вернется в расположение клуба в октябре

Футболист получил разрыв крестообразных связок колена на тренировке молодежной сборной Португалии в июне

ТАСС, 21 сентября. Португальский защитник московского футбольного клуба "Спартак" Томаш Тавареш вернется в расположение красно-белых во время октябрьской паузы на игры сборных, чтобы продолжить восстановление. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Футболист получил разрыв крестообразных связок колена на тренировке молодежной сборной Португалии в июне во время подготовки к чемпионату Европы. В начале июля футболист перенес операцию.

"Тавареш успешно заканчивает первый этап восстановления. Планируем, что он вернется в Москву в октябрьскую паузу на сборные для полноценного восстановления и подготовки к тренировочному процессу", - сказал Зеленов.

Таварешу 22 года, он перешел в "Спартак" из португальской "Бенфики" в январе. За красно-белых футболист провел 18 матчей, отметился 1 голом и 1 результативной передачей. Он также выступал за швейцарский "Базель", португальский "Фаренсе" и испанский "Алавес".