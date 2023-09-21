В Ассоциации юристов России заявили, что не имеют вопросов к руководству РУСАДА

Елена Спиридонова отметила, что были достигнуты определенные успехи в сфере корпоративного управления

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) достигло успехов в сфере корпоративного управления и финансовой прозрачности, деятельность руководства организации не вызывает вопросов. Об этом на Всероссийском форуме чистого спорта заявила руководитель аппарата Ассоциации юристов России Елена Спиридонова.

"Мы взяли на себя вопросы по нормализации корпоративного управления РУСАДА, организация была на тот момент не в самом лучшем состоянии. Но к сегодняшнему руководству вопросов нет. Были достигнуты определенные успехи в сфере корпоративного управления", - сказала Спиридонова.

"Даже Всемирное антидопинговое агентство отмечает, что вопросов к РУСАДА по части тестирования нет, финансовая прозрачность - вопросов никаких. Что касается восстановления статуса, скажу так: делай что должно, будет что будет", - добавила Спиридонова.

Спортивный арбитражный суд 17 декабря 2020 года частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных Laboratory Information Management System (LIMS) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

Согласно решению CAS, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Срок санкций уже истек, однако для восстановления РУСАДА еще не выполнило всех требований. В частности, WADA требует, чтобы Всемирный антидопинговый кодекс был интегрирован в российское законодательство. Исполнительный комитет WADA обсудит процесс восстановления статуса соответствия РУСАДА кодексу организации 22 сентября.