Министр спорта РФ провел встречу с послом Казахстана

Министр пригласил делегацию Казахстана принять участие в форуме "Россия - спортивная держава"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел встречу с послом Казахстана в РФ Дауреном Абаевым, в ходе которой стороны обсудили объединяющую роль спорта в укреплении конструктивного диалога между странами. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

"Мы открыты к прямому диалогу и приглашаем спортсменов из Казахстана на все международные спортивные мероприятия, которые проводятся в России в открытом формате. Рассчитываем, что казахстанские спортсмены будут широко представлены на соревнованиях на территории нашей страны в следующем году", - приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.

Министр подчеркнул, что Россия создает и продвигает новые форматы крупных международных спортивных мероприятий, а также пригласил делегацию Казахстана принять участие в международном форуме "Россия - спортивная держава" в октябре 2023 года.

В 2024 году председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) перейдет Казахстану, в связи с чем министр спорта РФ предложил совместно проработать идею проведения спортивных игр ШОС. "Мы убеждены, что спортивное сотрудничество в рамках ШОС имеет богатый потенциал. Россия уже выступила с серией инициатив на этой площадке. Рассчитываю, что казахстанские друзья поддержат важность развития спортивного измерения в ШОС в рамках своего председательствования. Со своей стороны готовы оказать максимальное содействие", - отметил Матыцин.

В ходе встречи стороны договорились активизировать работу по разработке плана мероприятий по развитию спортивного сотрудничества между двумя странами на 2024-2026 годы. Абаев в свою очередь проинформировал о структурных изменениях и разделении Министерства культуры и спорта Казахстана на два отдельных ведомства.