Около 5 тыс. человек с апреля приняли участие в мероприятиях Центра спортивной подготовки

В регионах России прошли 85 просветительских антидопинговых мероприятий, организованных ЦСП

СУЗДАЛЬ /Владимирская область/, 21 сентября. /ТАСС/. Центр спортивной подготовки (ЦСП) сборных России с апреля провел в регионах 85 просветительских мероприятий, в них приняли участие около 5 тыс. спортсменов и тренеров. Об этом журналистам заявил директор ЦСП Георгий Брюсов.

"С апреля этого года мы активно проводим антидопинговые просветительские мероприятия, лекции. В регионах за полгода прошли 85 мероприятий, в которых приняли участие около 5 тыс. спортсменов и тренеров. Федерации откликнулись на наши усилия - свыше 20 федераций подписали с нами соглашения", - заявил Брюсов.

"Проведено социологическое исследование - многие спортсмены и тренеры готовы к более жестким штрафам за нарушение правил", - отметил Брюсов.

С 21 по 22 сентября в Суздале проходит Всероссийский форум чистого спорта, организатором которого является Российское антидопинговое агентство при поддержке Олимпийского комитета России. Главная миссия форума - популяризация идей чистого спорта.