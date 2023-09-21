Вяльбе отметила проблему финансирования антидопинговой программы в регионах

Президент Федерации лыжных гонок России считает главной проблемой нехватку людей в регионах, отвечающих за антидопинговую программу

СУЗДАЛЬ /Владимирская область/, 21 сентября. /ТАСС/. Региональные федерации лыжных гонок не имеют достаточного количества внебюджетных средств для финансирования антидопинговой программы. Об этом на Всероссийском форуме чистого спорта заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

С 21 по 22 сентября в Суздале проходит Всероссийский форум чистого спорта, организатором которого является Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) при поддержке Олимпийского комитета России. Главная миссия форума - популяризация идей чистого спорта.

"Мы ведем антидопинговую деятельность, все наши документы регламентирующие - это кодекс WADA (Всемирного антидопингового агентства - прим. ТАСС), правила FIS (Международной федерации лыжного спорта и сноуборда - прим. ТАСС), российские правила. Этими рекомендациями мы и пользуемся. Что касается наших головных федераций, благодаря Олимпийскому комитету России есть люди, отвечающие за эту работу. Но что касается регионов, я не знаю, как справляются регионы, в каких видах спорта они показывают замечательные результаты. Самая большая проблема - найти в регионах людей, которые могли бы отвечать за антидопинговую программу, федерации нищие, 90% не имеют внебюджетных средств", - отметила Вяльбе.

"Мы живем в лесу, у нас мало комфортных условий, это не всегда удобно для лекторов, но они соглашаются, приезжают. Иногда даже в палатках спортсменов собираем. У нас есть проект по развитию лыжных гонок, к ним приезжает лектор из РУСАДА. Неблагодарная публика 14-17 лет - ничего не хотят слушать, они самые умные, но, если ты спортсмен, ты обязан это выслушать", - добавила глава ФЛГР.