Миронов заявил, что спортсмены на госсодержании не имеют права выступать без флага

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" отметил, что Международный олимпийский комитет забыл все олимпийские принципы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе могут только те спортсмены, чья подготовка не оплачивается из бюджета России. Об этом во время круглого стола в Госдуме заявил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Понятно, что для спортсменов участие в Олимпиаде и других крупных соревнованиях - смысл их жизни, - сказал Миронов. - Но если бы они все это делали за свои деньги или деньги спонсоров, то это одно дело, другое - если за государственные деньги, а их при этом зовут выступать под нейтральным флагом, без гимна, представлять непонятно какую страну".

"В частном порядке - ради бога, но не за деньги налогоплательщиков. Когда наши ребята под флагом России в рамках СВО (специальной военной операции - прим. ТАСС) гибнут за то, чтобы братский народ Украины освободить от нацизма, выступление без флага и гимна мне представляется не очень логичным и не очень честным и справедливым по отношению к нашим участникам СВО", - добавил он.

Глава партии отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК) "забыл все олимпийские принципы". "Сегодня это некая политическая бизнес-структура, которая диктует свои правила и требования. В основном все направлено против России", - сказал Миронов.

"Полностью поддерживаю мнение [главы Всероссийской федерации художественной гимнастики] Ирины Винер, которая считает, что современные Олимпийские игры себя изжили. Нужно думать о своих национальных интересах, чтобы мы становились законодателем мод в этом направлении", - подчеркнул он.

В конце феврале прошлого года МОК рекомендовал отстранить всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Спустя год он призвал допускать их только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.