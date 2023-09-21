Футболист Морозов заявил, что не расстроился из-за пропуска матчей сборной России

Защитник московского "Локомотива" пропустил учебно-тренировочный сбор национальной команды из-за повреждения

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Защитник московского "Локомотива" Евгений Морозов не сильно расстроился из-за того, что не смог приехать в расположение сборной России по футболу. Об этом Морозов рассказал "Спорт-Экспрессу".

Сборная России проводила учебно-тренировочный сбор с 4 по 12 сентября. Морозов пропустил его из-за повреждения.

"Надо сейчас набрать игровой тонус, есть в чем прибавлять. Хотелось в основную сборную попасть, с молодежной бы тоже с радостью поехал на матчи с Египтом. Так получилось, что было повреждение, поэтому не поехал. Не сильно расстроился", - сказал Морозов.

12 сентября сборная России сыграла вничью с командой Катара со счетом 1:1. Также российские футболисты не старше 23 лет провели две товарищеские игры против олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2).