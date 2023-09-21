РУСАДА к середине сентября взяло у спортсменов более 7 860 допинг-проб

Гендиректор Российского антидопингового агентства отметила улучшение статистики по сравнению с началом года

СУЗДАЛЬ /Владимирская область/, 21 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по состоянию на 15 сентября взяло у спортсменов 7 863 допинг-пробы. Об этом на Всероссийском форуме чистого спорта сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

Как рассказала Логинова, по состоянию на 15 сентября организовано 7 110 тестирований, собрано 7 863 пробы. Из них персонал РУСАДА собрал 98% тестов.

"По сравнению с началом года статистика у нас улучшилась, с начала года было больше нарушений, - отметила Логинова. - Провели совещание в онлайн-формате, со всеми поговорили. Что самое главное - мы обсудили, почему и какие случаи встречаются все чаще. Работу скорректировали, сейчас на сентябрь у нас есть снижение по количеству нарушений, это здорово".

Пробы анализировались в семи зарубежных лабораториях, большая часть проб анализируется в стамбульской лаборатории.