Сборная России по футболу 12 октября дома сыграет с командой Камеруна

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков отметил, что встреча, скорее всего, пройдет на "ВТБ-Арене"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Камеруна. Об этом журналистам заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"12 октября мы проведем игру с Камеруном. Это будет домашняя игра, скорее всего, она состоится в Москве. Поскольку "Лужники" будут заняты, скорее всего, это будет "ВТБ-Арена", - сказал Дюков.

С 4 по 12 сентября прошел сбор национальной команды России. В ее состав вошли 49 игроков, она была разделена на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа сыграла вничью со сборной Катара (1:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. До сентябрьского сбора российская национальная команда провела пять товарищеских матчей - против сборных Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Сборная России во второй раз сыграет на своем поле после отстранения от международных турниров. Первую игру российские футболисты провели 26 марта на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге с командой Ирака.