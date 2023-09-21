В РФС прокомментировали высказывания Карпина об отъезде футболистов в зарубежные клубы

Ранее главный тренер сборной заявил, что российским футболистам надо стремиться выступать в сильных европейских чемпионатах.

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Высказывания главного тренера сборной России Валерия Карпина по поводу призыва к российским игрокам уезжать в зарубежные клубы были вырваны из контекста, Российский футбольный союз (РФС) заинтересован в развитии футболистов в национальном чемпионате. Такое мнение журналистам высказал президент РФС Александр Дюков.

12 сентября Карпин заявил журналистам, что российским футболистам надо стремиться выступать в сильных европейских чемпионатах.

"Уже комментарии были, соответственно, этот ответ вырван из контекста, - сказал Дюков. - Это был футбольный вопрос, не политический. На футбольный вопрос был дан ответ. Валерий Георгиевич [Карпин] говорил о том, что футболистам нужно пытаться выходить из зоны комфорта, каким-то игрокам - постараться вылезти из теплой ванны, в которой они находятся".

"Что касается Российского футбольного союза, безусловно, мы заинтересованы, чтобы футболисты оставались здесь, играли, прогрессировали и развивались. Но все заинтересованы в развитии игроков. Если они не будут развиваться, это точно не наша заинтересованность. В августе мне задали вопрос о том, что я думаю по поводу отъезда Арсена Захаряна [в испанский "Реал Сосьедад"], я ответил, что жаль. Потому что это сильный перспективный игрок, было бы здорово, если бы он развивался здесь. Мог быть одним из украшений нашей лиги", - добавил Дюков.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.