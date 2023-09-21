РФС до конца 2023 года примет решение по возможному переходу в Азиатскую конфедерацию

По словам президента РФС, у организации пока нет согласия со стороны ФИФА

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) до конца 2023 года примет решение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Об этом журналистам сообщил президент РФС Александр Дюков.

"Сейчас мы ведем переговоры с УЕФА [о возвращении российских команд], - сказал Дюков. - В ближайшее время в зависимости от результатов переговоров нам нужно будет принимать решение - или мы действительно остаемся в УЕФА, или рассматриваем возможность смены конфедерации. Решение нужно будет принять в конце года".

"Официально мы можем сменить конфедерацию самостоятельно. Но без неофициального согласия и одобрения ФИФА сменить конфедерацию не сможем, это тоже нужно учитывать. То есть это не решение президента Российского футбольного союза, формально это решение исполкома, но я хочу, чтобы по таким важным поводам было консолидированное решение всей футбольной общественности, потому что это важный и ответственный вопрос", - добавил глава РФС.

28 февраля 2022 года УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце ноября 2022 года Дюков заявил об инициативе перехода организации в AFC. 30 декабря РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах, обсуждение идеи перехода в AFC было приостановлено. 22 июня 2023 года Дюков сообщил журналистам, что переход РФС в AFC по-прежнему возможен, несмотря на продолжающиеся консультации с УЕФА.

"Рабочая группа завершит работу с ФИФА и УЕФА до конца года? Нет, у нас просто будет теоретическая возможность этот переход совершить. Поэтому мы должны принять решение, а также договориться с УЕФА. Есть ли смысл в переходе, если не сможем попасть на отборочный турнир чемпионата мира? Это и требует обсуждения. Чтобы принять участие в тех же отборочных матчах чемпионата мира, нам нужно подтверждение и согласие ФИФА, которого у нас еще нет", - заключил Дюков.