Дюков заявил, что у сборной России еще есть шансы отобраться на чемпионат мира 2026 года

Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу еще имеет шансы отобраться на чемпионат мира 2026 года. Об этом журналистам заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде.

"Шансы отобраться на чемпионат мира 2026 года еще не потеряны", - сказал Дюков.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Из-за отстранения сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре, а также не была допущена до отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, который состоится в Германии.

Дюков также рассказал, что на данный момент у РФС нет запросов на смену гражданства.

С момента отстранения сборная России провела товарищеские матчи с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1), Ирака (2:0) и Катара (1:1). Кроме того, в сентябре 2023 года были сыграны два матча с олимпийской командой Египта (1:1, 1:2), в которых приняли участие игроки не старше 23 лет.