Дюков ответил на высказывания главы УЕФА Чеферина в СМИ о санкциях к российскому футболу

Ранее Чеферин в интервью сербскому телеканалу Sport Klub заявил, что российские клубы и сборные вернутся на соревнования под эгидой организации только после окончания СВО

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) руководствуется непосредственными коммуникациями с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросу допуска российских клубов и сборных к международным турнирам и не доверяет заявлениям представителей УЕФА в СМИ. Об этом журналистам заявил президент РФС Александр Дюков.

17 сентября президент УЕФА Александер Чеферин в интервью сербскому телеканалу Sport Klub заявил, что российские клубы и сборные вернутся на соревнования под эгидой организации только после окончания специальной военной операции.

"В наших коммуникациях мы руководствуем тем, что каждый из нас говорит напрямую - что говорит УЕФА Российскому футбольному союзу, что говорим мы им, - сказал Дюков. - Нам не нужны посредники. При всем уважении к вам, журналистам, я не привык доверять порой тому, что вижу в тех или иных СМИ. Тем более в тех СМИ, которые я не знаю".

"Как отреагировал я? Какая-то газета что-то написала - такая реакция. Как вы реагируете на то, что непонятные вам издания пишут что-то, о чем вы знаете лучше, чем это издание? Какая у вас реакция на это, попробуйте сформулировать, у меня примерно такая же была", - добавил Дюков.

18 сентября в службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что находятся в диалоге с УЕФА и Международной федерацией футбола (ФИФА) и последовательно доносит позицию о необходимости возвращения России к официальным международным соревнованиям.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

О крымских клубах

В 2023 году ялтинский "Рубин" и "Севастополь" дебютировали в Леон - Второй лиге. 18 июля в пресс-службе УЕФА сообщили ТАСС, что организация находится в контакте с РФС и готовит оценку участию крымских клубов в российском чемпионате.

"Как реагируют в УЕФА на то, что крымские клубы выступают в системе ФНЛ [Футбольной национальной лиги]? Этот вопрос, наверное, нужно задать коллегам. Я не видел никаких писем [с реакцией УЕФА]", - сказал Дюков.

Решением УЕФА крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.