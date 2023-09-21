Дюков сомневается, что в 2023 году сборная России сыграет с европейскими командами

Глава Российского футбольного союза отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с несколькими командами о проведении товарищеского матча

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил сомнения в проведении товарищеских матчей сборной России с европейскими командами в 2023 году. Об этом Дюков рассказал журналистам.

21 сентября Дюков сообщил, что сборная России 12 октября проведет домашний товарищеский матч с командой Камеруна.

"Ведутся переговоры еще с несколькими сборными, - сказал Дюков. - Когда мы договоримся, мы их назовем. В том числе с командами Африканского континента ведутся переговоры. Есть ли вероятность, что мужская сборная России сыграет с европейской сборной в ближайшее время? Я сомневаюсь, что она в ближайшие два месяца проведет матчи с европейскими командами и [командами] из Евросоюза".

"Какие сейчас настроения в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)? УЕФА продолжает работать. Вы слышали от меня об этом не один раз, не хочу повторяться", - добавил глава РФС.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела товарищеские матчи с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1), Ирака (2:0) и Катара (1:1). Кроме того, в сентябре 2023 года были сыграны два матча с олимпийской командой Египта (1:1, 1:2), в которых приняли участие игроки не старше 23 лет.