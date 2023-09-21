Дюков заявил, что не видит снижения интереса к сборной России

Сборная России 12 октября проведет домашний матч с командой Камеруна

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Интерес к сборной России по футболу не падает, это следует из рейтингов, просмотров и охвата той информации, которая выходит относительно национальной команды. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Ранее в четверг Дюков сообщил журналистам, что сборная России 12 октября проведет домашний матч с командой Камеруна.

"Интерес к сборной России падает? Как мы можем это определить? Можем определить это только рейтингами, долями, просмотрами, охватом той информации, которая выходит относительно сборной, - сказал Дюков. - Мы не видим снижения этих показателей. Будет хорошая возможность проверить, сможет ли сборная России собрать полный стадион".

"Не возникнут ли проблемы с запуском билетной программы? До того момента, пока не подписаны все документы, мы не можем объявлять о запуске билетной программы. В этом случае переговоры завершатся раньше, поэтому сможем объявить о запуске билетной программы раньше", - добавил президент РФС.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от международных матчей из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела товарищеские матчи с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), а также дважды сыграла с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).