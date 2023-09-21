Дюков отметил, что в УЕФА продолжают доверять Карасеву, вызвав его на сбор судей

Сбор судей УЕФА проходил в швейцарском Ньоне с 3 по 6 сентября

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Вызов арбитра Сергея Карасева на сбор судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) говорит о том, что организация продолжает доверять россиянину. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Сбор судей УЕФА проходил в швейцарском Ньоне с 3 по 6 сентября.

"Это очень сильный судья, которому доверяют, который провел очень много больших матчей в качестве рефери, - сказал Дюков. - Вот это приглашение говорит о том, что ему доверяют, он в обойме, его рассматривают в качестве одного из кандидатов на какой-то ближайший матч, который будет проводиться в рамках турниров УЕФА".

Карасеву 44 года, он работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010 года является судьей Международной федерации футбола (ФИФА). Карасев также работал на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр. В 2021 году он получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА, в котором играли английский "Челси" и испанский "Вильярреал" (1:1, 6:5 по пенальти).

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 2 марта того же года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации.