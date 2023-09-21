Президиум Всероссийской федерации плавания считает неприемлемыми критерии допуска россиян

Нейтральные спортсмены будут допущены к участию только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного спортсмена, при этом - максимум по одному спортсмену из России и Белоруссии в одной дисциплине

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президиум Всероссийской федерации плавания (ВФП) считает неприемлемыми критерии допуска российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics). Об этом сообщает пресс-служба ВФП.

4 сентября World Aquatics разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе, им запрещено демонстрировать поддержку проведения специальной военной операции на Украине. Также нейтральные спортсмены будут допущены к участию только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного спортсмена. При этом к соревнованиям World Aquatics будет допущен максимум один спортсмен из России и один из Белоруссии в одной дисциплине. Спортсменам во время международных соревнований будет запрещено давать какие-либо комментарии представителям СМИ.

"Президиум считает неприемлемыми критерии участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях World Aquatics. Члены президиума выразили полную поддержку позиции комиссии спортсменов ОКР [Олимпийского комитета России] "о необходимости полной отмены любых рекомендаций дискриминационного характера и категорически неприемлемых параметров допуска, включая подписание какого-либо рода политических деклараций". Всероссийская федерация плавания будет добиваться полного восстановления законных прав наших спортсменов для участия в соревнованиях на единых условиях для атлетов всех стран в соответствии с пунктом 3 конституции World Aquatics", - говорится в заявлении.

Ближайшим крупным турниром в водных видах спорта будет чемпионат мира в феврале 2024 года, который станет отборочным на Олимпийские игры. Спортсмены из России и Белоруссии пропустили два последних чемпионата мира по водным видам спорта, так как были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.