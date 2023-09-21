Российский теннисист Хачанов рассказал, что из-за травмы не мог ходить

Спортсмен испытывал сильные боли после четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции против серба Новака Джоковича

ТАСС, 21 сентября. Российский теннисист Карен Хачанов испытывал настолько сильные боли из-за травмы, что какое-то время не мог ходить после четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции против серба Новака Джоковича. Комментарий Хачанова приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Летом после поражения от Джоковича Хачанов снялся с Уимблдона из-за стрессового перелома. На корт россиянин вернулся в августе - сыграл два матча парного разряда на турнире ATP серии "Мастерс" в Цинциннати (США, штат Огайо). На своем следующем турнире - Открытом чемпионате США - россиянин проиграл в первом круге.

"Сухожилия, связки, сама кость - это был тоже своего рода стрессовый перелом, все взаимосвязано, - сказал Хачанов. - Все началось с Австралии. Я играл хорошо, старался, но потом дошло до того, что после матча против Джоковича буквально не мог ходить. Я мог бы продолжать, но когда мне стало больно ходить - это был явный знак. Именно тогда мне пришлось остановиться. В каком-то смысле это было неудачей, потому что я был в очень хорошей форме и становился все ближе и ближе [к высоким результатам] - я доказал это своими результатами. Больше всего самому себе доказал".

Теннисист отметил, что благодаря вынужденной паузе смог больше времени провести с семьей. "Но такие вещи вы не можете контролировать, поэтому вам нужно просто принять это и извлечь из этого максимум пользы. Что я мог сделать? Сказал себе: "Хорошо, у меня будет неожиданный отпуск с семьей". Я рано женился, просто очень рад, что у меня уже двое сыновей. Мне просто понравился этот момент", - сказал Хачанов.

Хачанов принимает участие в турнире ATP в китайском Чжухае с призовым фондом свыше $980 тыс. Он начнет соревнования со второго круга, его первым соперником станет австралиец Алекс Болт. "Я действительно взволнован. Очень горю желанием снова соревноваться, - добавил спортсмен. - В то же время мне нужно поддерживать себя в форме и знать, что любое движение не доставляет боль, чтобы я мог полностью тренироваться на 100%. Я просто надеюсь, что мое тело чувствует себя хорошо, и тогда смогу начать возвращать ту форму, которая была у меня до травмы".

Хачанову 27 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP и является победителем четырех турниров под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытых чемпионатов Австралии (2023) и США (2022). В 2021 году он стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.