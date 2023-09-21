21 сентября, 16:56
Единая лига ВТБ

В новом сезоне Единой лиги ВТБ матчи будет судить женщина

Новый сезон регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стартует 30 сентября

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женщина-арбитр будет привлечена к работе на матчах регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ в новом сезоне. Об этом журналистам сообщила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

"В основном чемпионате в предстоящем сезоне у нас будет судить девушка. В молодежном чемпионате такое уже было", - сказала Корстин.

Новый сезон регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стартует 30 сентября. Действующим победителем турнира является казанский УНИКС, в финальной серии плей-офф обыгравший краснодарский клуб "Локомотив-Кубань". Третье место занял московский ЦСКА. 

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Иванов, Сергей Борисович
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