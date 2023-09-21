Сергей Иванов: бюджет "Зенита" в следующем баскетбольном сезоне будет больше, чем у ЦСКА

Столичный клуб в сезоне-2022/23 заработал 2,307 млрд рублей, расходы армейцев составили 2,142 млрд рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Бюджет баскетбольного петербургского "Зенита" в следующем сезоне будет больше, чем у московского ЦСКА. Об этом журналистам сообщил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

Доходы Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23 составили 1,365 млрд рублей, расходы - 884,2 млн рублей.

"Открытие бюджетов дисциплинирует клубы, только в баскетболе общественность может судить о реальном состоянии дел. В других профессиональных лигах этим и не пахло. Приятно, что бюджет Единой лиги серьезно увеличился, это больше, чем у большинства профессиональных клубов в России. Сравнимо с бюджетами УНИКСа и "Локомотива-Кубани", немного уступаем "Зениту" и ЦСКА", - отметил Иванов.

"В следующем сезоне бюджет "Зенита" будет больше, чем у ЦСКА. Разговор о том, что ЦСКА гегемон за счет бюджета, пройден", - добавил он.

Самым доходным клубом баскетбольной Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23 стал ЦСКА. Клуб заработал 2,307 млрд рублей, при этом расходы армейцев составили 2,142 млрд рублей.