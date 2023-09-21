"Лада" обыграла ЦСКА в матче КХЛ

Тольяттинская команда одержала волевую победу со счетом 3:1

ТАСС, 21 сентября. Тольяттинская "Лада" со счетом 3:1 победила московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Тольятти.

Заброшенными шайбами в составе "Лады" отметились Дмитрий Кугрышев (35-я минута), Данила Моисеев (36), Андрей Алтыбармакян (48). У ЦСКА отличился Максим Мамин (34).

"Лада" одержала третью победу подряд, ЦСКА потерпел второе поражение кряду. Вратарь ЦСКА Иван Федотов не принял участия в матче, но был заявлен как резервный вратарь.

"Лада" проводит первый сезон в КХЛ впервые с сезона-2017/18. Решение о включении тольяттинской команды в состав участников чемпионата было принято на заседании совета директоров КХЛ в апреле этого года. В КХЛ "Лада" выступала в 2008-2010, 2014-2018 годах, ее лучшим результатом является выход в первый раунд Кубка Гагарина в сезоне-2008/09. В прошлом сезоне "Лада" выступала во Всероссийской хоккейной лиге и заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф уступила тульскому АКМ (3-4 в серии).

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА с 7 очками после девяти матчей занимает восьмое место. "Лада" идет третьей в Восточной конференции, на ее счету 11 очков после девяти игр. В следующем матче ЦСКА 23 сентября на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом", "Лада" в этот же день примет "Куньлунь Ред Стар".

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 2 Динамо М 9 5 2 0 0 0 2 30-17 14 1 Торпедо 8 6 0 0 0 1 1 29-18 13 3 Локомотив 8 5 1 0 0 0 2 20-17 12 4 Сочи 8 4 1 0 0 0 3 25-23 10 5 Куньлунь РС 10 3 1 1 0 0 5 21-28 10 6 Спартак 8 4 0 0 0 1 3 28-27 9 7 Северсталь 7 3 0 0 0 1 3 26-26 7 8 ЦСКА 9 2 1 0 0 1 5 21-25 7 9 СКА 8 3 0 0 0 0 5 16-17 6 10 Динамо Мн 7 1 1 0 0 1 4 23-23 5 11 Витязь 9 0 0 1 0 1 7 15-34 3