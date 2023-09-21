21 сентября, 17:22
КХЛ

"Лада" обыграла ЦСКА в матче КХЛ

Тольяттинская команда одержала волевую победу со счетом 3:1

ТАСС, 21 сентября. Тольяттинская "Лада" со счетом 3:1 победила московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Тольятти.

Заброшенными шайбами в составе "Лады" отметились Дмитрий Кугрышев (35-я минута), Данила Моисеев (36), Андрей Алтыбармакян (48). У ЦСКА отличился Максим Мамин (34).

"Лада" одержала третью победу подряд, ЦСКА потерпел второе поражение кряду. Вратарь ЦСКА Иван Федотов не принял участия в матче, но был заявлен как резервный вратарь.

"Лада" проводит первый сезон в КХЛ впервые с сезона-2017/18. Решение о включении тольяттинской команды в состав участников чемпионата было принято на заседании совета директоров КХЛ в апреле этого года. В КХЛ "Лада" выступала в 2008-2010, 2014-2018 годах, ее лучшим результатом является выход в первый раунд Кубка Гагарина в сезоне-2008/09. В прошлом сезоне "Лада" выступала во Всероссийской хоккейной лиге и заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф уступила тульскому АКМ (3-4 в серии).

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА с 7 очками после девяти матчей занимает восьмое место. "Лада" идет третьей в Восточной конференции, на ее счету 11 очков после девяти игр. В следующем матче ЦСКА 23 сентября на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом", "Лада" в этот же день примет "Куньлунь Ред Стар".

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция

2

Динамо М

9

5

2

0

0

0

2

30-17

14

1

Торпедо

8

6

0

0

0

1

1

29-18

13

3

Локомотив

8

5

1

0

0

0

2

20-17

12

4

Сочи

8

4

1

0

0

0

3

25-23

10

5

Куньлунь РС

10

3

1

1

0

0

5

21-28

10

6

Спартак

8

4

0

0

0

1

3

28-27

9

7

Северсталь

7

3

0

0

0

1

3

26-26

7

8

ЦСКА

9

2

1

0

0

1

5

21-25

7

9

СКА

8

3

0

0

0

0

5

16-17

6

10

Динамо Мн

7

1

1

0

0

1

4

23-23

5

11

Витязь

9

0

0

1

0

1

7

15-34

3

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Восточная конференция

1

Металлург

9

5

1

1

0

1

1

27-20

15

2

Ак Барс

8

4

2

0

0

0

2

29-20

12

3

Лада

9

5

0

0

0

1

3

21-18

11

4

Салават Юлаев

7

4

1

0

0

0

2

18-12

10

5

Авангард

7

3

2

0

0

0

2

22-17

10

6

Автомобилист

9

3

1

0

1

1

3

21-18

10

7

Трактор

8

4

0

0

0

1

3

17-19

9

8

Сибирь

8

2

1

1

1

0

3

17-22

9

9

Амур

8

2

0

1

1

1

3

18-21

8

10

Барыс

7

2

0

0

1

2

2

22-20

7

11

Адмирал

7

2

0

0

1

1

3

18-20

6

12

Нефтехимик

8

1

0

0

0

1

6

14-36

3

  

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