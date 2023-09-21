"Лада" обыграла ЦСКА в матче КХЛ

ТАСС, 21 сентября. Тольяттинская "Лада" со счетом 3:1 победила московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Тольятти.
Заброшенными шайбами в составе "Лады" отметились Дмитрий Кугрышев (35-я минута), Данила Моисеев (36), Андрей Алтыбармакян (48). У ЦСКА отличился Максим Мамин (34).
"Лада" одержала третью победу подряд, ЦСКА потерпел второе поражение кряду. Вратарь ЦСКА Иван Федотов не принял участия в матче, но был заявлен как резервный вратарь.
"Лада" проводит первый сезон в КХЛ впервые с сезона-2017/18. Решение о включении тольяттинской команды в состав участников чемпионата было принято на заседании совета директоров КХЛ в апреле этого года. В КХЛ "Лада" выступала в 2008-2010, 2014-2018 годах, ее лучшим результатом является выход в первый раунд Кубка Гагарина в сезоне-2008/09. В прошлом сезоне "Лада" выступала во Всероссийской хоккейной лиге и заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф уступила тульскому АКМ (3-4 в серии).
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА с 7 очками после девяти матчей занимает восьмое место. "Лада" идет третьей в Восточной конференции, на ее счету 11 очков после девяти игр. В следующем матче ЦСКА 23 сентября на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом", "Лада" в этот же день примет "Куньлунь Ред Стар".
2
Динамо М
9
5
2
0
0
0
2
30-17
14
1
Торпедо
8
6
0
0
0
1
1
29-18
13
3
Локомотив
8
5
1
0
0
0
2
20-17
12
4
Сочи
8
4
1
0
0
0
3
25-23
10
5
Куньлунь РС
10
3
1
1
0
0
5
21-28
10
6
Спартак
8
4
0
0
0
1
3
28-27
9
7
Северсталь
7
3
0
0
0
1
3
26-26
7
8
ЦСКА
9
2
1
0
0
1
5
21-25
7
9
СКА
8
3
0
0
0
0
5
16-17
6
10
Динамо Мн
7
1
1
0
0
1
4
23-23
5
11
Витязь
9
0
0
1
0
1
7
15-34
3
1
Металлург
9
5
1
1
0
1
1
27-20
15
2
Ак Барс
8
4
2
0
0
0
2
29-20
12
3
Лада
9
5
0
0
0
1
3
21-18
11
4
Салават Юлаев
7
4
1
0
0
0
2
18-12
10
5
Авангард
7
3
2
0
0
0
2
22-17
10
6
Автомобилист
9
3
1
0
1
1
3
21-18
10
7
Трактор
8
4
0
0
0
1
3
17-19
9
8
Сибирь
8
2
1
1
1
0
3
17-22
9
9
Амур
8
2
0
1
1
1
3
18-21
8
10
Барыс
7
2
0
0
1
2
2
22-20
7
11
Адмирал
7
2
0
0
1
1
3
18-20
6
12
Нефтехимик
8
1
0
0
0
1
6
14-36
3