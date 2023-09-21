Гендиректор "Лады" назвал заслуженной победу команды над ЦСКА в матче КХЛ

В четверг "Лада" на своем льду обыграла ЦСКА со счетом 3:1

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Победа "Лады" в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над ЦСКА не стала неожиданностью и является заслуженной. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор тольяттинского клуба Александр Чеботарев.

В четверг "Лада" на своем льду обыграла ЦСКА со счетом 3:1.

"Не сказал бы, что победа неожиданная, мы серьезно готовились к тому, что играем с чемпионом. Даже если судить по ходу матча, играли мы очень осторожно, - сказал Чеботарев. - Первый период прошел без удалений, старались больше играть с шайбой, не проваливаться в обороне".

"Считаю, что победа сама по себе заслуженная. У нас больше всех заблокированных бросков в лиге, от этого часто травмы, ушибы, трещины и переломы. Ребята играют очень самоотверженно", - добавил он.

По словам Чеботарева, тренерский штаб "Лады" долго работал над тем, чтобы команда выработала собственный стиль игры, исходя из нынешнего состава. "Тренеры выделяли слабые и сильные стороны и до начала сезона передергивали состав, искали определенные сочетания. Большое внимание уделяли обороне, усилили вратарскую линию", - подчеркнул он.

"Плюс настрой парней, просто ошеломительный, и добавляют драйва канадцы, которые просто не видят перед собой никаких авторитетов. Они играют в свою игру, достаточно жестко, и команда у нас хорошо держит шайбу и действует в обороне. Тренерский штаб постоянно с планшетками, в поиске и очень детально изучает предыдущие игры и предстоящего соперника. Кропотливый анализ играет свою роль", - добавил он.