"Спартак" обыграл "Барыс" в матче КХЛ, Голдобин отдал пять голевых передач

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 6:3 обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михал Чайковски (10-я минута), Павел Порядин (14), Егор Савиков (34), Александр Пашин (38), Андрей Локтионов (45) и Шэйн Принс (51). У проигравших отличились Ансар Шайхмедденов (18), Эмиль Нургалиев (37) и Джозеф Лабейт (54).
После второго периода в составе "Барыса" вратарь Эдвард Паскуале сменил Андрей Шутова. Ворота "Спартака" впервые в сезоне защищал Андрей Сковронский. Нападающий "Спартака" Николай Голдобин сделал пять голевых передач и вышел на первое место в списке бомбардиров. Теперь в активе форварда 14 очков (8 заброшенных шайб + 6 результативных передач).
В истории "Спартака" в КХЛ только одному игроку ранее удавалось набрать пять очков за матч. В сезоне 2008/2009 Штефан Ружичка набрал 5 (4+1) результативных баллов матче с новокузнецким "Металлургом" (6:4). Голдобин стал девятым игроком, которому удалось сделать пять голевых передач в матче КХЛ. Рекорд принадлежит американцу Райану Гундерсону, который, выступая за "Йокерит", отдал 6 результативных передач в матче сезона-2014/15 с "Нефтехимиком" (7:5).
"Спартак" набрал 11 очков после 9 матчей и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Барыс" с 7 очками в 8 играх располагается на 9-й строчке в Восточной конференции. "Спартак" в следующем матче 23 сентября примет челябинский "Трактор". "Барыс" в тот же день на выезде сыграет с новосибирской "Сибирью".
В других матчах игрового дня владивостокский "Адмирал" со счетом 3:1 обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар", новосибирская "Сибирь" оказалась сильнее омского "Авангарда" (4:3), тольяттинская "Лада" переиграла московский ЦСКА (3:1). Московское "Динамо" со счетом 2:1 в овертайме обыграло хабаровский "Амур" и одержало шестую победу подряд. "Сочи" победил челябинский "Трактор" (4:3), нападающий сочинцев Матвей Мичков отметился первыми двумя шайбами в сезоне. Вторая из них, заброшенная за 39 секунд до окончания основного времени, стала победной.
1
Динамо М
9
5
2
0
0
0
2
30-17
14
2
Торпедо
8
6
0
0
0
1
1
29-18
13
3
Сочи
9
5
1
0
0
0
3
29-26
12
4
Локомотив
8
5
1
0
0
0
2
20-17
12
5
Спартак
9
5
0
0
0
1
3
34-30
11
6
Куньлунь РС
10
3
1
1
0
0
5
21-28
10
7
Северсталь
7
3
0
0
0
1
3
26-26
7
8
ЦСКА
9
2
1
0
0
1
5
21-25
7
9
СКА
8
3
0
0
0
0
5
16-17
6
10
Динамо Мн
7
1
1
0
0
1
4
23-23
5
11
Витязь
9
0
0
1
0
1
7
15-34
3
1
Металлург
9
5
1
1
0
1
1
27-20
15
2
Ак Барс
8
4
2
0
0
0
2
29-20
12
3
Лада
9
5
0
0
0
1
3
21-18
11
4
Салават Юлаев
7
4
1
0
0
0
2
18-12
10
5
Авангард
7
3
2
0
0
0
2
22-17
10
6
Автомобилист
9
3
1
0
1
1
3
21-18
10
7
Трактор
9
4
0
0
0
1
4
20-23
9
8
Сибирь
8
2
1
1
1
0
3
17-22
9
9
Амур
8
2
0
1
1
1
3
18-21
8
10
Барыс
8
2
0
0
1
2
3
25-26
7
11
Адмирал
7
2
0
0
1
1
3
18-20
6
12
Нефтехимик
8
1
0
0
0
1
6
14-36
3