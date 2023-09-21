"Спартак" обыграл "Барыс" в матче КХЛ, Голдобин отдал пять голевых передач

Встреча закончилась со счетом 6:3 в пользу московской команды

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 6:3 обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михал Чайковски (10-я минута), Павел Порядин (14), Егор Савиков (34), Александр Пашин (38), Андрей Локтионов (45) и Шэйн Принс (51). У проигравших отличились Ансар Шайхмедденов (18), Эмиль Нургалиев (37) и Джозеф Лабейт (54).

После второго периода в составе "Барыса" вратарь Эдвард Паскуале сменил Андрей Шутова. Ворота "Спартака" впервые в сезоне защищал Андрей Сковронский. Нападающий "Спартака" Николай Голдобин сделал пять голевых передач и вышел на первое место в списке бомбардиров. Теперь в активе форварда 14 очков (8 заброшенных шайб + 6 результативных передач).

В истории "Спартака" в КХЛ только одному игроку ранее удавалось набрать пять очков за матч. В сезоне 2008/2009 Штефан Ружичка набрал 5 (4+1) результативных баллов матче с новокузнецким "Металлургом" (6:4). Голдобин стал девятым игроком, которому удалось сделать пять голевых передач в матче КХЛ. Рекорд принадлежит американцу Райану Гундерсону, который, выступая за "Йокерит", отдал 6 результативных передач в матче сезона-2014/15 с "Нефтехимиком" (7:5).

"Спартак" набрал 11 очков после 9 матчей и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Барыс" с 7 очками в 8 играх располагается на 9-й строчке в Восточной конференции. "Спартак" в следующем матче 23 сентября примет челябинский "Трактор". "Барыс" в тот же день на выезде сыграет с новосибирской "Сибирью".

В других матчах игрового дня владивостокский "Адмирал" со счетом 3:1 обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар", новосибирская "Сибирь" оказалась сильнее омского "Авангарда" (4:3), тольяттинская "Лада" переиграла московский ЦСКА (3:1). Московское "Динамо" со счетом 2:1 в овертайме обыграло хабаровский "Амур" и одержало шестую победу подряд. "Сочи" победил челябинский "Трактор" (4:3), нападающий сочинцев Матвей Мичков отметился первыми двумя шайбами в сезоне. Вторая из них, заброшенная за 39 секунд до окончания основного времени, стала победной.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 9 5 2 0 0 0 2 30-17 14 2 Торпедо 8 6 0 0 0 1 1 29-18 13 3 Сочи 9 5 1 0 0 0 3 29-26 12 4 Локомотив 8 5 1 0 0 0 2 20-17 12 5 Спартак 9 5 0 0 0 1 3 34-30 11 6 Куньлунь РС 10 3 1 1 0 0 5 21-28 10 7 Северсталь 7 3 0 0 0 1 3 26-26 7 8 ЦСКА 9 2 1 0 0 1 5 21-25 7 9 СКА 8 3 0 0 0 0 5 16-17 6 10 Динамо Мн 7 1 1 0 0 1 4 23-23 5 11 Витязь 9 0 0 1 0 1 7 15-34 3