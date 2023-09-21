21 сентября, 19:01
КХЛ

"Спартак" обыграл "Барыс" в матче КХЛ, Голдобин отдал пять голевых передач

Вячеслав Маковецкий/ ТАСС
© Вячеслав Маковецкий/ ТАСС

Встреча закончилась со счетом 6:3 в пользу московской команды

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 6:3 обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михал Чайковски (10-я минута), Павел Порядин (14), Егор Савиков (34), Александр Пашин (38), Андрей Локтионов (45) и Шэйн Принс (51). У проигравших отличились Ансар Шайхмедденов (18), Эмиль Нургалиев (37) и Джозеф Лабейт (54).

После второго периода в составе "Барыса" вратарь Эдвард Паскуале сменил Андрей Шутова. Ворота "Спартака" впервые в сезоне защищал Андрей Сковронский. Нападающий "Спартака" Николай Голдобин сделал пять голевых передач и вышел на первое место в списке бомбардиров. Теперь в активе форварда 14 очков (8 заброшенных шайб + 6 результативных передач).

В истории "Спартака" в КХЛ только одному игроку ранее удавалось набрать пять очков за матч. В сезоне 2008/2009 Штефан Ружичка набрал 5 (4+1) результативных баллов матче с новокузнецким "Металлургом" (6:4). Голдобин стал девятым игроком, которому удалось сделать пять голевых передач в матче КХЛ. Рекорд принадлежит американцу Райану Гундерсону, который, выступая за "Йокерит", отдал 6 результативных передач в матче сезона-2014/15 с "Нефтехимиком" (7:5).

"Спартак" набрал 11 очков после 9 матчей и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Барыс" с 7 очками в 8 играх располагается на 9-й строчке в Восточной конференции. "Спартак" в следующем матче 23 сентября примет челябинский "Трактор". "Барыс" в тот же день на выезде сыграет с новосибирской "Сибирью".

В других матчах игрового дня владивостокский "Адмирал" со счетом 3:1 обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар", новосибирская "Сибирь" оказалась сильнее омского "Авангарда" (4:3), тольяттинская "Лада" переиграла московский ЦСКА (3:1). Московское "Динамо" со счетом 2:1 в овертайме обыграло хабаровский "Амур" и одержало шестую победу подряд. "Сочи" победил челябинский "Трактор" (4:3), нападающий сочинцев Матвей Мичков отметился первыми двумя шайбами в сезоне. Вторая из них, заброшенная за 39 секунд до окончания основного времени, стала победной.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Динамо М

9

5

2

0

0

0

2

30-17

14

2

Торпедо

8

6

0

0

0

1

1

29-18

13

3

Сочи

9

5

1

0

0

0

3

29-26

12

4

Локомотив

8

5

1

0

0

0

2

20-17

12

5

Спартак

9

5

0

0

0

1

3

34-30

11

6

Куньлунь РС

10

3

1

1

0

0

5

21-28

10

7

Северсталь

7

3

0

0

0

1

3

26-26

7

8

ЦСКА

9

2

1

0

0

1

5

21-25

7

9

СКА

8

3

0

0

0

0

5

16-17

6

10

Динамо Мн

7

1

1

0

0

1

4

23-23

5

11

Витязь

9

0

0

1

0

1

7

15-34

3

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

9

5

1

1

0

1

1

27-20

15

2

Ак Барс

8

4

2

0

0

0

2

29-20

12

3

Лада

9

5

0

0

0

1

3

21-18

11

4

Салават Юлаев

7

4

1

0

0

0

2

18-12

10

5

Авангард

7

3

2

0

0

0

2

22-17

10

6

Автомобилист

9

3

1

0

1

1

3

21-18

10

7

Трактор

9

4

0

0

0

1

4

20-23

9

8

Сибирь

8

2

1

1

1

0

3

17-22

9

9

Амур

8

2

0

1

1

1

3

18-21

8

10

Барыс

8

2

0

0

1

2

3

25-26

7

11

Адмирал

7

2

0

0

1

1

3

18-20

6

12

Нефтехимик

8

1

0

0

0

1

6

14-36

3

  

Теги:
КХЛ
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