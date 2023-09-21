Футболист кипрского "Ариса" Кокорин забил гол в матче Лиги Европы со "Спартой"

Российский нападающий открыл счет на 11-й минуте, реализовав пенальти

ТАСС, 21 сентября. Российский нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин забил гол в ворота чешской "Спарты" в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Встреча проходит в Праге.

Российский нападающий открыл счет на 11-й минуте, реализовав пенальти.

5 сентября Кокорин вернулся в "Арис" из итальянской "Фиорентины", заключив арендное соглашение. Кокорину 32 года, он перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года из московского "Спартака". Прошлый сезон нападающий провел в аренде в "Арисе", за который сыграл 30 матчей, забив 13 мячей и сделав 6 результативных передач. Вместе с командой Кокорин стал победителем национального первенства.