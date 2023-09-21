Вратарь "Спартака" Сковронский признался, что ему было тяжело войти в игру с "Барысом"

В последний раз голкипер выходил на лед в матче КХЛ в декабре 2021 года

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Голкиперу "Спартака" Андрею Сковронскому было тяжело начать игру Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Барысом". Об этом он рассказал ТАСС после матча.

Хоккеисты "Спартака" одержали победу над "Барысом" со счетом 6:3. В последний раз Сковронский появлялся на льду в матче КХЛ в декабре 2021 года против "Автомобилиста" (5:2). В минувшем сезоне вратарь играл в аренде в "Омских Крыльях".

"Очень положительные эмоции, я рад вернуться в родной клуб после Омска и победе. Тяжело было войти в игру, но ребята мне в этом помогли - они очень хорошо начали матч, - сказал Сковронский. - И потом игра сама пошла у меня уверенно. Больше всего помогли, конечно, наши опытные игроки, в том числе Михал Чайковски. Он подбадривает, дает советы, и я стараюсь к ним прислушиваться".

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов отметил, что Сковронский мог и раньше сыграть в нынешнем сезоне КХЛ. "Он провел очень хороший тренировочный лагерь, достойно сыграл два контрольных матча, но потом получил травму. Мы ждали его восстановления, планировали его поставить на одну из игр даже на выезде. Он молодец, мы и просили ребят, чтобы они ему помогли. Волнение присутствует, долго не играл, но он справился. Его сэйв дал нам шанс, потому что в игре наступил спад", - рассказал он журналистам.

Следующий матч "Спартак" проведет 23 сентября дома с "Трактором".