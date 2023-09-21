Старченко: плохая дисциплина и прессинг "Спартака" привели к поражению "Барыса"

Казахстанский клуб уступил "Спартаку" со счетом 3:6

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Плохая игровая дисциплина у "Барыса" и хорошее давление хозяев сыграли большую роль в домашнем успехе "Спартака" в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал нападающий и капитан "Барыса" Роман Старченко.

Казахстанский клуб уступил "Спартаку" в четверг со счетом 3:6.

"В целом играли неплохо, маленько подвела дисциплина, где-то индивидуальные ошибки привели к пропущенным шайбам, плюс много моментов не реализовали. Минимум три гола должны были еще забивать", - сказал Старченко.

"В первом периоде два удаления - два гола, поэтому подвела дисциплина. Во втором периоде немного неправильно сыграли после заброшенной шайбы, где-то "Спартак" хорошо прессинговал, не давал выходить из своей зоны, поэтому шли ошибки и пропущенные шайбы".

В прошлом сезоне Старченко выступал за красно-белых. "У команды видно неплохое давление, хорошо в пас играют, хорошее большинство", - отметил он.

"Барыс" с 7 очками после 8 игр располагается на 9-й строчке в Восточной конференции. Казахстанцы 23 сентября на выезде сыграют с новосибирской "Сибирью".