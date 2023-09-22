"Ред Булл" в Японии попробует досрочно оформить победу в Кубке конструкторов

16-й этап чемпионата мира стартует в пятницу на трассе "Судзука"

ТАСС, 22 сентября. Программа 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Японии - стартует в пятницу на автодроме "Судзука" двумя свободными практиками.

На прошлом этапе в Сингапуре нидерландец Макс Ферстаппен провел невыразительную гонку, впервые в сезоне не сумев финишировать на подиуме (пятое место), и чуть отсрочил завоевание третьего чемпионского титула. В Японии он не сможет досрочно выиграть чемпионат, а вот его команда "Ред Булл" имеет все шансы завоевать Кубок конструкторов уже в Судзуке. Для этого австрийскому коллективу необходимо заработать на одно очко больше, чем "Мерседес", и уступить не больше 23 очков "Феррари".

Конфигурация трассы "Судзука" уникальна - она имеет своеобразную форму восьмерки (для пересечения используется мост) и является единственной подобной в чемпионате. Трасса была открыта в 1961 году, а Гран-при "Формулы-1" она принимает с 1987-го. В 2020 и 2021 годах этап не проводился из-за пандемии коронавируса.

За годы существования автодром реконструировали четыре раза. После серьезной аварии шотландца Алана Макниша в 2002 году был немного перестроен один из самых известных поворотов в календаре "Формулы-1" (130R), который гонщики проходят на скорости 300 км/ч. В остальном трасса подвергалась только косметическому ремонту.

Рекордсменом по количеству побед в Японии является семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер, поднимавшийся на высшую ступень пьедестала почета шесть раз. Из действующих пилотов пять раз здесь побеждал британец Льюис Хэмилтон, дважды - испанец Фернандо Алонсо, по разу - финн Валттери Боттас и Ферстаппен.

Первая часть свободных заездов начнется в 05:30 мск, вторая - в 09:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (05:30 мск) и квалификация (09:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (08:00 мск).