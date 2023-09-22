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НХЛ

Управленческий совет НХЛ одобрил продажу клуба "Оттава" бизнесмену Андлауэру

Сделка по продаже клуба официально закрыта

ТАСС, 22 сентября. Управленческий совет Национальной хоккейной лиги (НХЛ) принял единогласное решение одобрить продажу клуба "Оттава" предпринимателю Майклу Андлауэру. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Сделка по продаже клуба официально закрыта.

В конце августа продажу "Оттавы" одобрил исполнительный комитет НХЛ. По данным Postmedia, сумма сделки составила $950 млн. Ранее владельцем "Оттавы" был бизнесмен Юджин Мельник, после смерти которого в 2022 году права собственности на клуб перешли его семье. В ноябре прошлого года клуб был выставлен на продажу.

В прошлом сезоне "Оттава" не смогла выйти в плей-офф, заняв 11-е место в таблице Восточной конференции. Сезон-2023/24 начнется в ночь на 11 октября по московскому времени. 

Теги:
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