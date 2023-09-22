Ивич рассказал об интересе европейских клубов к футболистам "Краснодара"

По словам главного тренера краснодарской команды, в клуб поступали предложения по многим игрокам

ТАСС, 22 сентября. Европейские клубы проявляли активный интерес к футболистам "Краснодара" в завершившееся трансферное окно. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич.

"Я как тренер очень счастлив, что игроки за последние несколько месяцев нашей совместной работы выросли в цене. И речь не только о [Джоне] Кордобе и [Эдуарде] Сперцяне, возьмите других ребят и сравните их стоимость в январе и сегодня. Для меня это важно, потому что это означает, что мы двигаемся в правильном направлении", - сказал Ивич.

"Что касается предложений по игрокам, я слышал, что они приходили, но в "Краснодаре" подобные решения принимает руководство. У нас качественные футболисты, которые могут играть за границей, и по ним поступают предложения. Не знаю, что произойдет в январе, но до конца года мы сохранили всех ребят, однако, повторюсь, для меня как для тренера очень приятно слышать, что, к примеру, у "Аякса" есть интерес к Сперцяну или что многие клубы проявляли интерес к Кордобе, а [Александра] Черникова хотят сильные клубы Италии, а еще [Никита] Кривцов, [Сергей] Волков, [Матвей] Сафонов. Эти предложения пришли сейчас, когда я работаю с командой, значит, наш тренерский штаб на правильном пути, но, разумеется, заслуга тут не только нашего штаба, а всех, кто работал с ребятами начиная с академии "Краснодара", - добавил он.

5 августа нидерландская газета De Telegraaf сообщила, что "Аякс" отказался от приобретения армянского полузащитника "Краснодара" Сперцяна из-за позиции по переговорам с российскими клубами.