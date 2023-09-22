Олимпийская чемпионка волейболистка Валевска умерла в возрасте 43 лет

Причины смерти бразильской спортсменки не сообщаются

ТАСС, 22 сентября. Олимпийская чемпионка 2008 года в составе сборной Бразилии по волейболу Оливейра Валевска умерла в возрасте 43 лет. Об этом сообщает бразильский портал Globo Esporte.

Причины смерти не сообщаются.

Последним клубом, за который играла Валевска с 2019 по 2023 год, была бразильская "Прая". Ранее спортсменка выступала за бразильские "Гремио", "Кампинас", "Озаску", итальянский "Сирио", испанскую "Мурсию-2005". С 2008 по 2011 год Валевска выступала в составе одинцовского "Заречья", с которым стала чемпионкой России в 2010 году.

В составе сборной Бразилии Валевска стала победительницей Олимпийских игр 2008 года в Пекине, на Олимпиаде 2000 года в Сиднее спортсменка вместе с командой стала бронзовым призером турнира. В составе национальной сборной Валевска пять раз становилась победительницей чемпионатов Южной Америки, дважды - серебряным призером Кубка мира.