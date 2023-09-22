Главный тренер "Краснодара" Ивич считает РПЛ сложной лигой

Команда под руководством сербского специалиста лидирует в чемпионате

ТАСС, 22 сентября. Каждая команда Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) является серьезным соперником, что делает чемпионат сложным и жестким. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич.

"Каждая из игр была сложной, РПЛ - очень жесткая лига, набрать три очка непросто, играешь ты с "Факелом", "Спартаком", "Локомотивом" или "Пари Нижний Новгород". У всех команд есть цель, есть хорошие игроки и тренеры, - сказал Ивич. - Чтобы сегодня выиграть в РПЛ, нужно усердно работать, быть сконцентрированным, внимательным к сопернику, чтобы на протяжении 95, а иногда и 100 минут, добиваться положительного результата".

"Мы должны быть сфокусированы на следующих играх. В футболе все очень быстро меняется. Чтобы быть на том месте, где мы сейчас, и удержать его, нужно очень много работать, нужна концентрация и упорный труд на тренировках каждый день", - добавил он.

После восьми туров "Краснодар" занимает первое место в РПЛ с 18 очками. Следующий матч подопечные Ивича проведут 24 сентября, команда примет екатеринбургский "Урал".