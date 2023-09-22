Паралимпийский комитет России направил повторное обращение в ООН

Организация просит рекомендовать МПК воздержаться от продолжения дискриминационной политики в отношении ПКР

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) отправил в ООН еще одно обращение с призывом отменить санкции со стороны Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом ТАСС сообщил президент ПКР Павел Рожков.

"С момента подачи заявления Паралимпийского комитета России в ООН от 21 апреля 2023 года с просьбой призвать Международный паралимпийский комитет к недопущению дискриминации российских атлетов произошел ряд важных событий, - сказал Рожков. - В мае апелляционный трибунал отменил решение о приостановке членства ПКР в МПК. В качестве оснований для отмены решения трибунал сослался на процессуальные нарушения и отметил, что на внеочередной генеральной ассамблее МПК, которая прошла 16 ноября 2022 года в Берлине, не было представлено убедительных доказательств, подтверждающих выводы о нарушении ПКР обязательств по членству, как об этом непосредственно заявлял исполком МПК".

"Также членство ПКР не могло быть приостановлено из-за нарушения олимпийского перемирия, поскольку оно не является юридически обязательным для подписавших его сторон, и ПКР сам не является подписавшей стороной, - продолжил Рожков. - К сожалению, трибунал не стал делать каких-либо выводов касательно нарушения прав спортсменов, возможности допуска их к соревнованиям, а также не стал оценивать решение исполкома МПК от 30 марта 2022 года о недопуске российских спортсменов к международным соревнованиям".

Рожков сообщил, что ПКР направил в ООН повторное обращение, в котором вновь попросил рекомендовать МПК воздержаться от продолжения дискриминационной политики в отношении ПКР и российских параспортсменов. "В сложившихся обстоятельствах нет оправданных оснований для принятия таких жестких мер и санкций. Российские параспортсмены и ПКР подвергаются дискриминации по национальному признаку, по политическим причинам и несут наказание без вины", - заключил Рожков.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России. В декабре ПКР направил в апелляционный трибунал жалобу на данное решение, которая была удовлетворена.