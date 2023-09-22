Ивич уверен, что переход игроков "Краснодара" в клубы из Европы станет успехом для команды

Ранее зарубежные клубы проявляли интерес к полузащитнику команды Эдуарду Сперцяну

ТАСС, 22 сентября. Переход футболистов "Краснодара" в европейские клубы станет успехом для команды. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич.

"Готов ли я к тому, что зимой клуб может покинуть [армянский полузащитник] Эдуард Сперцян? Не могу сейчас на это ответить и не хочу говорить о том, что может случиться зимой, - сказал Ивич. - Сперцян - качественный игрок, мы хотим, чтобы он был с нами, но, конечно, мы все знаем, что переход в Европу таких игроков, как Сперцян, [Александр] Черников или [Матвей] Сафонов, будет означать успех "Краснодара", ведь они его воспитанники. Уверен, у каждого может получиться прекрасная история".

5 августа нидерландская газета De Telegraaf сообщила, что "Аякс" отказался от приобретения 23-+летнего Сперцяна из-за позиции по переговорам с российскими клубами. Сперцян является воспитанником академии "Краснодара", в текущем сезоне он провел 10 матчей в разных турнирах, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.