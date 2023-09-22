Дюков рассказал, что ему по-человечески жаль бывшего президента RFEF Рубиалеса

По словам главы Российского футбольного союза, Луис Рубиалес много сделал для развития футбола в Испании

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову по-человечески жаль бывшего главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса за инцидент с футболисткой Дженнифер Эрмосо. Об этом Дюков рассказал ТАСС.

"Я знаю Рубиалеса, отношусь к нему с большим уважением, он является человеком, который любит футбол, много сделал для развития футбола в Испании, - сказал Дюков. - Но я, честно говоря, не видел того, что произошло во время финала, не следил внимательно за обсуждением этого момента. По-человечески мне его, конечно, жаль".

20 августа сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел медаль на Эрмосо и поцеловал футболистку в губы. 26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола принял решение временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF. Эрмосо подала заявление в прокуратуру, которая затем инициировала возбуждение уголовного дела.

10 сентября Рубиалес сообщил, что подал заявление об отставке с поста председателя RFEF. 15 сентября он дал показания по делу о поцелуе Эрмосо в качестве подозреваемого. Судья постановил выдать запрет на приближение в радиусе 200 метров к Эрмосо. Рубиалесу также воспрещается контактировать с ней во время судебных разбирательств.