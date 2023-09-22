Литвинов прокомментировал слова Карпина о том, что он не запомнил всех игроков сборной

По словам защитника "Сочи", во время тренировочного сбора каждый футболист национальной команды может пообщаться с главным тренером сборной

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин знает всех игроков национальной команды, каждый мог с ним пообщаться во время учебно-тренировочного сбора. Такое мнение ТАСС высказал защитник "Сочи" и сборной России Вячеслав Литвинов.

7 сентября Карпин рассказал журналистам, что не запомнил имена всех игроков, но запомнил фамилии, поэтому иногда подзывал их по фамилиям, а не по именам. На сентябрьский сбор команды России были вызваны 49 футболистов.

"Карпин сказал, что не запомнил всех имен футболистов? Я этого не видел, честно, - сказал Литвинов. - Я считаю, что он всех запомнил, каждого знал, каждый с ним мог пообщаться. Атмосфера у нас была очень хорошей. Советы от Карпина? Просто играть в футбол, играть низом, не бить вперед. Его уверенность, постановка для меня лично дала многое, что я где-то, может, подуспокоился, старался играть вперед".

Сборная России во время сбора была разделена на две группы. Первая группа провела два товарищеских матчах с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), вторая - сыграла с командой Катара (1:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.