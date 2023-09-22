Главный тренер "Краснодара" Ивич назвал Агкацева и Сафонова лучшими вратарями России

Оба футболиста являются воспитанниками "Краснодара"

ТАСС, 22 сентября. Футболисты "Краснодара" Станислав Агкацев и Матвей Сафонов являются качественными игроками, их можно назвать лучшими вратарями в России на данный момент. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич.

"Агкацев играет во всех кубковых матчах, а Сафонов играет в чемпионате, потому что Матвей очень хорошо провел старт сезона. Он прогрессирует, он основной вратарь сборной России, и все знают, насколько он качественный футболист. Но у футболистов случаются не самые приятные моменты в жизни, которые влияют на их игру, тогда нужно находить баланс, чтобы это скорректировать", - сказал Ивич.

"Сафонов лучший вратарь чемпионата России с российским паспортом? Я его тренер, конечно, я буду считать его вместе с Агкацевым лучшими вратарями в России. Может, я не слишком объективен, но, мне кажется, это вполне реалистичная точка зрения", - добавил сербский специалист.

Сафонову 24 года, Агкацеву 21 год, оба игрока являются воспитанниками "Краснодара". В текущем сезоне Сафонов провел восемь матчей за "Краснодар" во всех турнирах, в пяти матчах он не пропустил ни одного гола. Агкацев провел четыре игры, одну из них - "на ноль".