Посол Турции в РФ считает, что спорт и культура должны быть выше политики

По словам Мехмета Самсара, турецкие спортивные команды будут продолжать участвовать в турнирах в России

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россия и Турция не должны прекращать совместные спортивные и культурные мероприятия. Такое мнение ТАСС высказал посол Турции в РФ Мехмет Самсар.

В четверг стамбульский "Фенербахче" со счетом 94:79 победил московский МБА в четвертьфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ. Турнир проходит в Москве.

"Летом в Россию на товарищеский турнир приезжал футбольный "Фенербахче", и я был на том матче в Санкт-Петербурге. Теперь приехал баскетбольный клуб. Я уверен, несмотря ни на что, спортивные события должны продолжаться. Мы не должны прекращать наши отношения, - сказал Самсар. - Спортивные, культурные события должны быть выше политики, и поэтому наши клубы будут продолжать ездить в Россию".

"Я очень люблю баскетбол. Когда есть свободное время, часто хожу на матчи. Тем более здесь очень сильный турнир - Единая лига ВТБ, где играет много интересных и сильных команд, - отметил Самсар. - Но вообще мой любимый клуб "Фенербахче". Поэтому я ходил на их матч с МБА. Впрочем, какой бы турецкий клуб не приехал в Россию, я всегда пойду поддержать его".

В июле члены ассамблеи самого престижного европейского турнира Евролиги согласились оставить в силе отстранение российских баскетбольных клубов от соревнований на сезон-2023/24. "Раньше ходил на матчи Евролиги, ее немного не хватает, но, во-первых, я продолжаю смотреть матчи по телевизору, а во-вторых, в Москве можно столько всего посмотреть, посетить, - подчеркнул посол. - Исторические, культурные места - вот почему я люблю этот город".

Суперкубок Единой лиги ВТБ завершится 24 сентября. В турнире также принимают участие казанский УНИКС, петербургский "Зенит", нижегородский "Пари Нижний Новгород", турецкий "Бешикташ", московский ЦСКА и краснодарский "Локомотив-Кубань".