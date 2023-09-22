Зимний чемпионат России по легкой атлетике впервые с 2007 года может пройти не в Москве

Как сообщила первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова, на право провести турнир претендуют Волгоград и Тольятти

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Чемпионат России по легкой атлетике в помещении впервые с 2007 года может пройти не в Москве. Как сообщила ТАСС первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова, на право принять у себя этот турнир претендуют Волгоград и Тольятти.

С 2008 по 2023 год местом проведения зимнего чемпионата России по легкой атлетике был московский легкоатлетический футбольный комплекс ЦСКА.

"Президиум ВФЛА пока не принял окончательного решения о месте проведения чемпионатов России в 2024 году, - заметила Привалова. - Но уже сейчас можно говорить, что Екатеринбург с большой долей вероятности примет летнее первенство страны. Что касается зимнего чемпионата России, то он может пройти и не в Москве. После реконструкции должен открыться легкоатлетический манеж в Волгограде, в новом манеже Тольятти в прошлом году проходило юниорское первенство страны".

"Нам очень важно проводить крупные соревнования не только в Москве, поэтому вполне вероятно, что ближайший зимний чемпионат России пройдет в Волгограде или Тольятти. Тем более что столичный манеж ЦСКА скоро могут начать реконструировать. Хотя, конечно, мы все привыкли закрывать зимний сезон в Москве", - добавила собеседница ТАСС.

С 1992 года зимний чемпионат России по легкой атлетике 24 раза проходил в Москве, 7 раз - в Волгограде, 1 раз - в Липецке.