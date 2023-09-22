Футболист "Сочи" Литвинов рассказал, что сначала не поверил в вызов в сборную России

По словам защитника, он всегда мечтал играть в национальной команде

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Сочи" Вячеслав Литвинов не сразу поверил в то, что его вызвали в сборную России. Об этом Литвинов рассказал ТАСС.

С 4 по 12 сентября сборная России провела сбор в Новогорске, в команду были вызваны 49 игроков. Первая группа, в которую вошли футболисты до 23 лет, провела два гостевых товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).

"У "Сочи" была игра, не помню с кем, после каждого матча мы собираемся и общаемся. Мы собрались, я уже уходил, спортивный директор подозвал, поздравил с вызовом в сборную. Я сначала вообще не поверил, что меня вызвали, но был очень рад", - рассказал Литвинов.

По словам защитника, сбор в национальной команде был очень полезным. "Мы поехали в Египет, полностью другая атмосфера, другая страна, смогли сыграть за рубежом, ведь сейчас тяжело проводить матчи в других странах, играть против зарубежных команд, - отметил футболист. - Для нас это была большая мотивация, при этом познакомиться с главным тренером сборной России тоже хорошо. Кто-то говорил, что есть сборная-1 и сборная-2, но [главный тренер] Валерий Георгиевич [Карпин] сказал, что нет разницы, какая команда. Любой, кто себя проявит, может быть вызван в будущем".

"Для меня вызов за сборную России был очень знаменательным событием, потому что я всю жизнь мечтал об этом, - признался Литвинов. - Первым делом позвонил матери, отправил родителям своей будущей жены сообщение о том, что меня вызвали в сборную. Я даже не знаю, как передать эмоциями, что это для меня было. Тем более когда я вышел играть под гимн России за свою страну, это было значимо и эмоционально. Я вышел и старался отдать полностью себя".

Литвинову 22 года, он выступает за "Сочи" с июля 2023 года. В текущем сезоне защитник провел 7 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.