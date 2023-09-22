Тренер "Краснодара" Ивич рассказал, что чувствует себя в России спокойно

По словам специалиста, у него нет никаких проблем с проживанием в стране

ТАСС, 22 сентября. Сербский тренер футбольного клуба "Краснодар" не испытывает давления из-за работы в России и чувствует себя в стране спокойно и уверенно. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Сам я серб, а моя семья живет в Греции, конечно, скучаю по ней, поэтому в свободное время стараюсь как можно чаще видеться с женой и детьми - проводить с ними время в международные паузы или в отпуске. Но никакого давления на меня не оказывается. Я приехал сюда девять месяцев назад, с самого начала я уважал Россию. Надеюсь, что скоро в мире все наладится и люди будут жить нормально и не будут обо всем этом говорить", - сказал Ивич.

"Никаких проблем у меня не было и нет. В России сейчас много тренеров и футболистов из самых разных стран. Лично я чувствую себя здесь спокойно и уверенно", - добавил он.

Ивичу 46 лет, он возглавил "Краснодар" в январе 2023 года. В сезоне-2022/23 команда заняла шестое место в Мир - Российской премьер-лиге. В Фонбет - Кубке России "Краснодар" вышел в суперфинал, где в серии пенальти уступил московскому ЦСКА (5:6, основное время - 1:1).